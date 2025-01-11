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У Дьокереша 41 гол и 10 ассистов в 36 матчах за «Спортинг» и Швецию в этом сезоне. Форвард забил «Бенфике» с пенальти

Виктор Дьокереш забил 41-й гол в этом сезоне.

Нападающий «Спортинга» реализовал пенальти на 43-й минуте игры с «Бенфикой» в финале Кубка португальской лиги.

С начала сезона 26-летний футболист отметился 41 голом и 10 результативными передачами в составе клуба и сборной Швеции. Сегодня он проводит 36-й матч.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира 2024 года можно ознакомиться здесь.

Спортс’’ показывает игру в прямом эфире. Комментаторы: Вадим Лукомский и Сергей Юран, игравший за «Бенфику».

Смотрите, как Дьокереш тащит «Спортинг» к титулу – сравнял с «Бенфикой». Битва грандов за Кубок лиги, комментируют Лукомский и Юран

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoСпортинг
logoКубок лиги Португалия
logoБенфика
logoСборная Швеции по футболу
logoвысшая лига Португалия
logoВиктор Дьокереш
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