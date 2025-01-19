Постекоглу о 2:3 с «Эвертоном»: «У «Тоттенхэма» было буквально 11 игроков, готовых выйти в старте. Мы пытались отыграться, но этого оказалось недостаточно»

Эндж Постекоглу высказался о поражении «Тоттенхэма» в матче с «Эвертоном».

В 22-м туре АПЛ «Тоттенхэм » проиграл со счетом 2:3, уступая 0:3 после 1-го тайма.

«Непростой результат. В первом тайме мы изо всех сил старались по-настоящему включиться в игру, и это дало «Эвертону » импульс. Мы поставили перед собой задачу покорить вершину, и команда, безусловно, пыталась отыграться, но нам это не удалось.

Мы не могли в полной мере контролировать ход игры. Мы изо всех сил пытались добиться хоть какой-то отдачи с мячом и без него, и это позволило нам опередить соперника. У нас было несколько моментов, которые, вероятно, следовало реализовать раньше, но в итоге этого оказалось недостаточно.

Мы в очень сложной ситуации. У нас было буквально 11 игроков, готовых выйти в стартовом составе. Мы были не вполне организованы, «Эвертон» воспользовался этим, и мы поплатились за это.

Во втором тайме мы владели преимуществом. Мы начали уверенно, и я думаю, что Ришарлисон внес свой вклад в игру, а Майки Мур помог нам на левом фланге», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» в интервью Sky Sports.