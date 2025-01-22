«Обретаем Мбаппе двухлетней давности, это чертовски хороший игрок. Он должен сосредоточиться на футболе и отказаться от повязки в сборной после всего произошедшего». Ротен о Килиане

Жером Ротен отметил прогресс в игре Килиана Мбаппе.

«Он становится все более и более последовательным, он стал лучше в своих забегах и техничнее.

Мы постепенно обретаем Мбаппе двухлетней давности, и этот Мбаппе – чертовски хороший игрок.

Я думаю, что Мбаппе должен сосредоточиться только на футболе.

Что касается [капитанской] повязки во французской сборной, полагаю, после всего произошедшего он должен от нее отказаться», – заявил экс-игрок сборной Франции в шоу Rothen s’enflamme на RMC.

Переход в «Реал», сломанный нос, скандальная поездка в Швецию. Это Мбаппе в 2024-м