Мбаппе о сложностях в «Реале»: «Проблема была в психологии – я слишком много думал. Когда много думаешь – плохо играешь»
Килиан Мбаппе связал с психологией трудности в «Реале».
Французский нападающий забил 12 голов и сделал 2 передачи в 18 матчах Ла Лиги в этом сезоне.
«Проблема [была] больше в психологии. Я много думал. Слишком много. Как сделать это, как двигаться... Когда много думаешь – плохо играешь.
Что касается сборной Франции, то у меня с этим нет никаких проблем. Не могу дождаться, когда вернусь в команду в марте.
Моя любовь к Франции не изменилась. Я хочу помочь своей стране пройти квалификацию [на чемпионат мира].
Но сейчас я думаю только о «Реале», хочу показывать лучший футбол», – сказал Килиан Мбаппе.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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