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Мбаппе о сложностях в «Реале»: «Проблема была в психологии – я слишком много думал. Когда много думаешь – плохо играешь»

Килиан Мбаппе связал с психологией трудности в «Реале».

Французский нападающий забил 12 голов и сделал 2 передачи в 18 матчах Ла Лиги в этом сезоне.

«Проблема [была] больше в психологии. Я много думал. Слишком много. Как сделать это, как двигаться... Когда много думаешь – плохо играешь. 

Что касается сборной Франции, то у меня с этим нет никаких проблем. Не могу дождаться, когда вернусь в команду в марте.

Моя любовь к Франции не изменилась. Я хочу помочь своей стране пройти квалификацию [на чемпионат мира]. 

Но сейчас я думаю только о «Реале», хочу показывать лучший футбол», – сказал Килиан Мбаппе.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
logoСборная Франции по футболу
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