«Ботафого» не устраивают требования «Динамо» по размеру первого взноса за Бителло. Крайний срок для оформления сделки истекает через несколько дней

Трансфер Бителло из «Динамо» в «Ботафого» может сорваться.

Как пишет Globo, клубы согласовали полную сумму трансфера – 18 миллионов евро. Это произошло после того, как москвичи отклонили три предыдущих предложения.

Однако стороны все еще не могут достигнуть договоренности относительно формы оплаты. Бело-голубые хотят получить определенную сумму сразу, но «Ботафого » не устраивают требования «Динамо ».

Бразильцам поставили крайний срок для заключения сделки и внесения первого взноса. Он истекает через несколько дней.

Тем временем интерес к подписанию Бителло стали проявлять еще два клуба: один из Бразилии, второй – из другой страны. В окружении игрока утверждают, что они готовы выполнить требования «Динамо».