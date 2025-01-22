«Уровня Лиги 1 недостаточно, чтобы судить о «ПСЖ» в ЛЧ. У «Сити» больше аргументов, думаю». Ротен о матче команд
Жером Ротен высказался о шансах «ПСЖ» и «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов.
Сегодня команды сыграют в общем этапе турнира. Игра пройдет в 23:00 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Сегодня у «ПСЖ» есть ориентир: Лига 1. Они доминируют там, они непобедимы, даже в трудных ситуациях им удается сохранять свои позиции.
Но позволяет ли им уровень Лиги 1 иметь основания для надежды? Вот в чем суть... Уровня Лиги 1 недостаточно, чтобы судить их в Лиге чемпионов. И первые шесть матчей в ЛЧ были не так ярки.
Думаю, у «Сити» больше аргументов, даже если в этом году Лига чемпионов сложна и для них. Исход этих матчей может быть также определен на основе опыта», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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