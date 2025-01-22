«ПСЖ» выиграл 8 матчей подряд и котируется фаворитом против «Ман Сити». Клуб идет вне зоны плей-офф ЛЧ
«ПСЖ» примет «Ман Сити» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Парижский клуб находится вне зоны плей-офф – на 26-м месте в турнирной таблице общего этапа. «Сити» расположился на 24-й строчке.
Фаворитом встречи у букмекеров котируется «ПСЖ», выигравший 8 матчей подряд. На победу парижан дают коэффициент 2.36, на ничью – 3.80, на успех «Ман Сити» – 2.85.
Игра состоится 22 января и начнется в 23:00 мск.
87% – что еврокубок возьмет клуб из Англии. Похожее в прошлом сезоне не сбылось
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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