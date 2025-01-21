Пеп перед матчем с «ПСЖ» в ЛЧ: «Не знаю, сколько очков потребуется «Ман Сити», чтобы пройти дальше. Мы не могли ожидать, что будем в таком положении – нужно принять, что иногда соперники оказываются лучше»

Пеп Гвардиола оценил шансы «Ман Сити» пройти в следующий этап Лиги чемпионов.

Завтра «Манчестер Сити » сыграет с «ПСЖ » на выезде в предпоследнем туре общего этапа. После 6 туров «горожане» занимают 22-е место в таблице, набрав 8 очков.

«У обеих команд впереди по два матча. Это действительно важная игра для нас и для «ПСЖ». Но у нас впереди еще домашняя игра против «Брюгге».

Я не знаю, сколько очков нам понадобится, чтобы пройти квалификацию. Я знаю, что, выиграв два матча, математически мы пройдем дальше, но, возможно, сможем сделать это и с одной [победой]. Нас наказали в матче с «Фейеноордом», но это был самый сложный момент в сезоне, особенно в этом турнире с большим количеством игр, и мы не смогли с этим справиться.

Мы не могли ожидать, что окажемся в таком положении. Мы должны принять это, и, если в итоге не пройдем в следующий этап, признать, что были недостаточно хороши. В спорте все очень просто – есть другие соперники, которые иногда оказываются лучше. Примите это и двигайтесь вперед», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».