Пеп перед матчем с «ПСЖ» в ЛЧ: «Не знаю, сколько очков потребуется «Ман Сити», чтобы пройти дальше. Мы не могли ожидать, что будем в таком положении – нужно принять, что иногда соперники оказываются лучше»
Завтра «Манчестер Сити» сыграет с «ПСЖ» на выезде в предпоследнем туре общего этапа. После 6 туров «горожане» занимают 22-е место в таблице, набрав 8 очков.
«У обеих команд впереди по два матча. Это действительно важная игра для нас и для «ПСЖ». Но у нас впереди еще домашняя игра против «Брюгге».
Я не знаю, сколько очков нам понадобится, чтобы пройти квалификацию. Я знаю, что, выиграв два матча, математически мы пройдем дальше, но, возможно, сможем сделать это и с одной [победой]. Нас наказали в матче с «Фейеноордом», но это был самый сложный момент в сезоне, особенно в этом турнире с большим количеством игр, и мы не смогли с этим справиться.
Мы не могли ожидать, что окажемся в таком положении. Мы должны принять это, и, если в итоге не пройдем в следующий этап, признать, что были недостаточно хороши. В спорте все очень просто – есть другие соперники, которые иногда оказываются лучше. Примите это и двигайтесь вперед», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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