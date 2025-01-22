«Зенит» превратился в придорожное кафе. Игроки заехали, выпили, закусили и поехали дальше. Еще и деньжат взяли». Селюк о трансферах петербуржцев

Дмитрий Селюк оценил трансферную политику «Зенита».

«Зачем «Зениту » нужен Луис Энрике? Они бы и без него стали чемпионами, и за гораздо меньшие деньги. Кстати, вполне возможно, что «Зенит» действительно ничего за него не заплатил. Но с чего они взяли, что он действительно стоит 40 миллионов? Вендел и Артур уйдут, «Зенит» получит Луиса Энрике .

Пока из всех бразильцев, которых брал «Зенит», хорошим был только Малком , но он приходил из «Барселоны». Еще хорошим игроком был Вендел , но как только он стал играть хорошо, сразу начались торги. Поэтому он и не возвращался в «Зенит» подолгу.

Мне кажется, сам клуб уже запутался в этих обменах и не помнит, какие у него права на игроков. «Зенит» – это серьезный, солидный клуб. Футболисты должны гордиться тем, что они там играют, а сейчас получается, что «Зенит» превратился в придорожное кафе. Игроки заехали, выпили, закусили и поехали дальше. Еще и деньжат взяли», – сказал футбольный агент.