Кобелев о «Зените» и Энрике: «Клуб продает игроков за хорошие деньги, а на вырученные покупает новых хороших футболистов, правильно действует»

Андрей Кобелев похвал работу «Зенита» на трансферном рынке.

Ранее петербургский клуб объявил о переходе Луиса Энрике из «Ботафого». Сумма трансфера составила 30+2 млн евро, в обратном направлении последуют Артур (в это окно) и Вендел (летом).

– Не стоило ли в год столетия добиться результата, а уже потом обновлять команду?

– Есть внутрикомандная субординация, есть отношения внутри команды, есть тренерский штаб, и руководители, наверное, больше понимают и видят настроение и отношение футболистов к делу. С моей точки зрения, если Вендел, Клаудиньо и Артур хотят уйти, то какой смысл их удерживать насильно?

Считаю, что «Зенит » в этом плане правильно действует. Он продает этих игроков за хорошие деньги, а на вырученные покупает новых хороших футболистов.

– Успеет ли Луис Энрике влиться в команду до возобновления чемпионата?

– Давайте посмотрим, футбол тем и интересен. Иногда футболист, от которого ничего не ждут, начинает сверкать, и наоборот. Возьмите того же Мбаппе, пришел и не сразу вписался в игру «Реала». Тем интереснее будет начало второй части чемпионата. Если у «Зенита» будет большая ротация, то, мне кажется, концовка чемпионата будет очень интересной.

– Не делает ли эти рокировками «Зенит» своеобразный подарок «Краснодару»? Пройдет время, пока новый игрок притрется к партнерам.

– Это ситуация, которую невозможно спрогнозировать. Может, Энрике два-три положит в первых матчах и начнет играть. Может даже будет выглядеть лучше, чем тот же Клаудиньо , который последние два сезона играет ниже своих возможностей, – сказал бывший главный тренер «Динамо».