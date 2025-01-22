Кобелев о «Зените» и Энрике: «Клуб продает игроков за хорошие деньги, а на вырученные покупает новых хороших футболистов, правильно действует»
Ранее петербургский клуб объявил о переходе Луиса Энрике из «Ботафого». Сумма трансфера составила 30+2 млн евро, в обратном направлении последуют Артур (в это окно) и Вендел (летом).
– Не стоило ли в год столетия добиться результата, а уже потом обновлять команду?
– Есть внутрикомандная субординация, есть отношения внутри команды, есть тренерский штаб, и руководители, наверное, больше понимают и видят настроение и отношение футболистов к делу. С моей точки зрения, если Вендел, Клаудиньо и Артур хотят уйти, то какой смысл их удерживать насильно?
Считаю, что «Зенит» в этом плане правильно действует. Он продает этих игроков за хорошие деньги, а на вырученные покупает новых хороших футболистов.
– Успеет ли Луис Энрике влиться в команду до возобновления чемпионата?
– Давайте посмотрим, футбол тем и интересен. Иногда футболист, от которого ничего не ждут, начинает сверкать, и наоборот. Возьмите того же Мбаппе, пришел и не сразу вписался в игру «Реала». Тем интереснее будет начало второй части чемпионата. Если у «Зенита» будет большая ротация, то, мне кажется, концовка чемпионата будет очень интересной.
– Не делает ли эти рокировками «Зенит» своеобразный подарок «Краснодару»? Пройдет время, пока новый игрок притрется к партнерам.
– Это ситуация, которую невозможно спрогнозировать. Может, Энрике два-три положит в первых матчах и начнет играть. Может даже будет выглядеть лучше, чем тот же Клаудиньо, который последние два сезона играет ниже своих возможностей, – сказал бывший главный тренер «Динамо».
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