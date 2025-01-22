«Челси» хочет арендовать Дугласа Луиса. «Юве» не согласен на такой вариант (Фабрицио Романо)

«Челси» сделал запрос по аренде Дугласа Луиса.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , лондонцы обратились к «Ювентусу » с просьбой о возможной аренде полузащитника до июня.

Ранее с аналогичным предложением выступил «Манчестер Сити ».

Тем не менее, на данном этапе туринцы не намерены соглашаться на аренду. Переговоры не продвигаются, подчеркивает Романо.

В текущем сезоне бразилец провел 12 матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями. Подробнее со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь .