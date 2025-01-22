«Челси» хочет арендовать Дугласа Луиса. «Юве» не согласен на такой вариант (Фабрицио Романо)
«Челси» сделал запрос по аренде Дугласа Луиса.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, лондонцы обратились к «Ювентусу» с просьбой о возможной аренде полузащитника до июня.
Ранее с аналогичным предложением выступил «Манчестер Сити».
Тем не менее, на данном этапе туринцы не намерены соглашаться на аренду. Переговоры не продвигаются, подчеркивает Романо.
В текущем сезоне бразилец провел 12 матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями. Подробнее со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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