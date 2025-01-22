Ла Лига может получить квоту на 5 команд в ЛЧ в следующем сезоне. Чемпионат Испании лишь на 0,018 очка отстает от 2-го места в рейтинге УЕФА (As)
Испания может получить 5 команд в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
As сообщает, что Ла Лига набрала 13,357 очка в рейтинге УЕФА и приблизилась ко второму месту, позволяющему получить квоту на 5 команд в ЛЧ – отставание от итальянской Серии А (13,375) составляет лишь 0,018 балла.
Лидером рейтинга является АПЛ с 15 очками.
Отмечается, что повышению рейтинга Ла Лиги поспособствовали выступления «Барселоны» и «Атлетико» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Напомним, «блауграна» обеспечила себе выход в 1/8 финала после победы над «Бенфикой» и сейчас занимает 2-е место в таблице общего этапа. «Атлетико» занимает 3-ю строчку.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем