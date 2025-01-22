Ла Лига может получить квоту на 5 команд в ЛЧ в следующем сезоне. Чемпионат Испании лишь на 0,018 очка отстает от 2-го места в рейтинге УЕФА (As)

Испания может получить 5 команд в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

As сообщает, что Ла Лига набрала 13,357 очка в рейтинге УЕФА и приблизилась ко второму месту, позволяющему получить квоту на 5 команд в ЛЧ – отставание от итальянской Серии А (13,375) составляет лишь 0,018 балла.

Лидером рейтинга является АПЛ с 15 очками.

Отмечается, что повышению рейтинга Ла Лиги поспособствовали выступления «Барселоны» и «Атлетико» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Напомним, «блауграна» обеспечила себе выход в 1/8 финала после победы над «Бенфикой» и сейчас занимает 2-е место в таблице общего этапа. «Атлетико » занимает 3-ю строчку.