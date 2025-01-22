Вальверде, вероятно, сыграет правого защитника с «Зальцбургом». Хавбека «Реала» временами будут использовать на этой позиции до подписания нового игрока
Как передает Marca, полузащитник, вероятно, займет позицию правого защитника в сегодняшнем матче против «Зальцбурга» в Лиге чемпионов.
Из-за дисквалификации Лукаса Васкеса и травмы Дани Карвахаля у «Реала» не осталось профильных игроков на эту позицию. В таком случае Карло Анчелотти может доверится Вальверде.
Среди других вариантов, которые есть у Анчелотти, это использование левого защитника Ферлана Менди справа или привлечение игроков «Кастильи» – Давида Хименеса и Хакобо Рамона.
Использование центрального защитника Рауля Асенсио в этой роли выглядит маловероятным, поскольку Давид Алаба пока не готов выходить с первых минут. Орельен Тчуамени, который может играть в центре защиты, травмирован, как и Эдуардо Камавинга, который порой играет слева в защите.
Отмечается, что в случае, если «Реал» не усилится до конца трансферного окна, Вальверде будет периодически выходить на позиции защитника в некоторых матчах до лета.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий