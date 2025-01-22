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Вальверде, вероятно, сыграет правого защитника с «Зальцбургом». Хавбека «Реала» временами будут использовать на этой позиции до подписания нового игрока

Федерико Вальверде будет играть справа в защите в «Реале».

Как передает Marca, полузащитник, вероятно, займет позицию правого защитника в сегодняшнем матче против «Зальцбурга» в Лиге чемпионов.

Из-за дисквалификации Лукаса Васкеса и травмы Дани Карвахаля у «Реала» не осталось профильных игроков на эту позицию. В таком случае Карло Анчелотти может доверится Вальверде.

Среди других вариантов, которые есть у Анчелотти, это использование левого защитника Ферлана Менди справа или привлечение игроков «Кастильи» – Давида Хименеса и Хакобо Рамона. 

Использование центрального защитника Рауля Асенсио в этой роли выглядит маловероятным, поскольку Давид Алаба пока не готов выходить с первых минут. Орельен Тчуамени, который может играть в центре защиты, травмирован, как и Эдуардо Камавинга, который порой играет слева в защите.

Отмечается, что в случае, если «Реал» не усилится до конца трансферного окна, Вальверде будет периодически выходить на позиции защитника в некоторых матчах до лета.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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