Вальверде, вероятно, сыграет правого защитника с «Зальцбургом». Хавбека «Реала» временами будут использовать на этой позиции до подписания нового игрока

Федерико Вальверде будет играть справа в защите в «Реале».

Как передает Marca, полузащитник, вероятно, займет позицию правого защитника в сегодняшнем матче против «Зальцбурга » в Лиге чемпионов .

Из-за дисквалификации Лукаса Васкеса и травмы Дани Карвахаля у «Реала » не осталось профильных игроков на эту позицию. В таком случае Карло Анчелотти может доверится Вальверде.

Среди других вариантов, которые есть у Анчелотти, это использование левого защитника Ферлана Менди справа или привлечение игроков «Кастильи» – Давида Хименеса и Хакобо Рамона.

Использование центрального защитника Рауля Асенсио в этой роли выглядит маловероятным, поскольку Давид Алаба пока не готов выходить с первых минут. Орельен Тчуамени, который может играть в центре защиты, травмирован, как и Эдуардо Камавинга, который порой играет слева в защите.

Отмечается, что в случае, если «Реал» не усилится до конца трансферного окна, Вальверде будет периодически выходить на позиции защитника в некоторых матчах до лета.