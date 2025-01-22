«Байер» Алонсо проводит тренировку на базе «Реала». Команда вчера уступила 1:2 «Атлетико» в Мадриде в ЛЧ
«Байер» проводит тренировку на базе «Реала» после поражения от «Атлетико» в ЛЧ.
Вчера команда Хаби Алонсо уступила (1:2) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов в Мадриде.
Как сообщает Cadena SER, в среду «Реал» разрешил «Байеру» провести восстановительную тренировку на одном из полей своей клубной базы. После занятия леверкузенцы вернутся из Мадрида в Германию.
Ранее стало известно, что в «Реале» считают Алонсо фаворитом на пост главного тренера в случае ухода Карло Анчелотти.
Алонсо о «Реале»: «Время идет, а привязанность остается – эти отношения незабываемы, связь очень крепка. Но посреди сезона я не могу ничего сказать»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Cadena SER
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