«Байер» Алонсо проводит тренировку на базе «Реала». Команда вчера уступила 1:2 «Атлетико» в Мадриде в ЛЧ

«Байер» проводит тренировку на базе «Реала» после поражения от «Атлетико» в ЛЧ.

Вчера команда Хаби Алонсо уступила (1:2) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов в Мадриде.

Как сообщает Cadena SER, в среду «Реал» разрешил «Байеру » провести восстановительную тренировку на одном из полей своей клубной базы. После занятия леверкузенцы вернутся из Мадрида в Германию.

Ранее стало известно , что в «Реале » считают Алонсо фаворитом на пост главного тренера в случае ухода Карло Анчелотти.

Алонсо о «Реале»: «Время идет, а привязанность остается – эти отношения незабываемы, связь очень крепка. Но посреди сезона я не могу ничего сказать»