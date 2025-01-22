Флик о 5:4 с «Бенфикой»: «Я был согласен на одно очко в какой-то момент. В перерыве сказал игрокам: «Верьте в себя, нужно лучше распоряжаться мячом и быть внимательнее в обороне»

Ханси Флик поделился мыслями после победы над «Бенфикой».

«Барселона » обыграла «Бенфику» со счетом 5:4 в матче Лиги чемпионов , уступая 1:3 к перерыву и 2:4 до 78-й минуты. Победный гол забил Рафинья на 96-й.

«Позитивный момент из всего этого, это то, что мы вернулись, мы продемонстрировали нашу ментальность: никогда не сдаваться.

В перерыве я сказал игрокам: «Верьте в себя, в то, что вы делаете, нам нужно лучше распоряжаться мячом и, разумеется, быть внимательнее в обороне».

Я был согласен на одно очко в какой-то момент, но Рафинья блестяще реализовал момент в концовке. Это одна из наших сильных сторон – быстрые переходы в атаку», – сказал главный тренер «Барселоны».