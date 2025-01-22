Флик о 5:4 с «Бенфикой»: «Я был согласен на одно очко в какой-то момент. В перерыве сказал игрокам: «Верьте в себя, нужно лучше распоряжаться мячом и быть внимательнее в обороне»
Ханси Флик поделился мыслями после победы над «Бенфикой».
«Барселона» обыграла «Бенфику» со счетом 5:4 в матче Лиги чемпионов, уступая 1:3 к перерыву и 2:4 до 78-й минуты. Победный гол забил Рафинья на 96-й.
«Позитивный момент из всего этого, это то, что мы вернулись, мы продемонстрировали нашу ментальность: никогда не сдаваться.
В перерыве я сказал игрокам: «Верьте в себя, в то, что вы делаете, нам нужно лучше распоряжаться мячом и, разумеется, быть внимательнее в обороне».
Я был согласен на одно очко в какой-то момент, но Рафинья блестяще реализовал момент в концовке. Это одна из наших сильных сторон – быстрые переходы в атаку», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Барселоны»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем