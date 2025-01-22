«Барселона» впервые выиграла матч ЛЧ, уступая в счете в 2 гола – 5:4 с «Бенфикой» после 1:3 и 2:4

«Барселона» впервые выиграла матч Лиги чемпионов, уступая в счете в два гола.

Во вторник «блауграна» вырвала победу у «Бенфики» (5:4) в 7-м туре общего этапа, проигрывая по ходу игры 1:3 и 2:4.

Также «Барселона » стала вторым в истории турнира клубом, выигравшим матч с 4 пропущенными мячами.