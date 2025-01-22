  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барселона» впервые выиграла матч ЛЧ, уступая в счете в 2 гола – 5:4 с «Бенфикой» после 1:3 и 2:4
8

«Барселона» впервые выиграла матч ЛЧ, уступая в счете в 2 гола – 5:4 с «Бенфикой» после 1:3 и 2:4

«Барселона» впервые выиграла матч Лиги чемпионов, уступая в счете в два гола.

Во вторник «блауграна» вырвала победу у «Бенфики» (5:4) в 7-м туре общего этапа, проигрывая по ходу игры 1:3 и 2:4.

Также «Барселона» стала вторым в истории турнира клубом, выигравшим матч с 4 пропущенными мячами.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
logoБарселона
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБенфика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Слот не считает «Ливерпуль» лучшей командой мира: «Могу назвать 5-6 таких же хороших клубов. «Бавария» очень хороша, «Барса» обыграла «Бенфику» 5:4»
33вчера, 23:01
У Рафиньи случилась стычка с игроками «Бенфики» после матча ЛЧ, полиции пришлось вмешаться. Игрок «Барсы» заявил, что его оскорбляли: «Я отвечал. Мы все вспылили»
46вчера, 22:55
Флик о 5:4 с «Бенфикой»: «Сумасшедший матч, никогда не переживал такого камбэка. «Барса» показала характер, замены помогли победить»
40вчера, 22:45
Рекомендуем
Главные новости
«Барса» получит минимум 41,2 млн евро по итогам общего этапа ЛЧ. Максимальный доход при условии 1-го места в таблице – 53,2 млн евро
1512 минут назад
«Вальядолид» обвинил «Ман Сити» в манипуляциях с трансфером Ба. 18-летний защитник из Сьерра-Лионе внес сумму за одностороннее расторжение контракта с клубом
1723 минуты назад
«Зенит» может объявить об уходе Клаудиньо сегодня или завтра. Переговоры с «Аль-Саддом» на финальной стадии («СЭ»)
3729 минут назад
Флик о 5:4 с «Бенфикой»: «Я был согласен на одно очко в какой-то момент. В перерыве сказал игрокам: «Верьте в себя, нужно лучше распоряжаться мячом и быть внимательнее в обороне»
1833 минуты назад
«Спартак» и Селихов расторгнут контракт. Клуб выплатит голкиперу около 700 000 евро («СЭ»)
6745 минут назад
«Барса» продает еще 1500 VIP-мест на «Камп Ноу» за 5,5-9 тысяч евро за сезон. Клуб уже реализовал 60% премиум-мест из поступивших в продажу
3150 минут назад
«Барса» и «Сити» сохраняют интерес к Киммиху, «Ливерпуль» сосредоточен на других целях. Йозуа не спешит продлевать контракт с «Баварией»
1456 минут назад
«Байер» Алонсо проводит тренировку на базе «Реала». Команда вчера уступила 1:2 «Атлетико» в Мадриде в ЛЧ
457 минут назад
«Роналду или Месси? Роналду. Ямаль или Неймар? Неймар. Палмер или Салах? Палмер». Защитник «Зенита» Эракович сделал выбор между игроками
19сегодня, 12:01
Озил о гибели 76 человек при пожаре на горнолыжном курорте в Турции: «Милости Аллаха погибшим и терпения их семьям, мои соболезнования»
25сегодня, 12:01
Ко всем новостям
Последние новости
Араухо продлит контракт с «Барсой» на этой неделе. Гави, Педри и Мартин также готовы подписать договоры (Фабрицио Романо)
5 минут назад
«Палмейрас» предложил «Барсе» 27 млн евро за 80% прав на Роке (Diario Sport)
16 минут назад
«Факел» расторг контракт с Селе и подписал Габараева из казахстанского «Тобола»
41 минуту назад
Товарищеские матчи. «Рубин» сыграет с «Войводиной», матчи «Ахмата» и «Факела» отменены из-за погоды
сегодня, 12:15
Агент Хусанова о «Сити»: «Пеп сказал: «Хочу, чтобы ты выучил английский как можно быстрее». Абдукодир сильный и цепкий – входил в топ-5 защитников до 23 лет в Европе»
7сегодня, 11:42
«Не скажу, что «Реал» плохо играет – они одни из лучших в мире. Мы знаем свою роль, но видим возможность показать, что стали сильнее». Тренер «Зальцбурга» Леч перед матчем ЛЧ
10сегодня, 11:42
Кобелев о «Зените» и Энрике: «Клуб продает игроков за хорошие деньги, а на вырученные покупает новых хороших футболистов, правильно действует»
11сегодня, 11:15
Шмейхель продлил контракт с «Селтиком» до 2026 года. 38-летний голкипер в клубе с лета 2024-го
4сегодня, 11:05
Звонок Моуринью стал решающим в борьбе «Фенербахче» с «Тоттенхэмом» и «Галатасараем» за Шкриньяра. Защитник «ПСЖ» сегодня пройдет медосмотр в Стамбуле
6сегодня, 10:52
Агент Батракова: «Работаем над новым контрактом. Нет никаких предпосылок, что будущее Алексея не в «Локомотиве»
9сегодня, 10:47
Рекомендуем