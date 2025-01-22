«Барселона» впервые выиграла матч ЛЧ, уступая в счете в 2 гола – 5:4 с «Бенфикой» после 1:3 и 2:4
«Барселона» впервые выиграла матч Лиги чемпионов, уступая в счете в два гола.
Во вторник «блауграна» вырвала победу у «Бенфики» (5:4) в 7-м туре общего этапа, проигрывая по ходу игры 1:3 и 2:4.
Также «Барселона» стала вторым в истории турнира клубом, выигравшим матч с 4 пропущенными мячами.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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