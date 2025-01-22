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  • «Вальядолид» обвинил «Ман Сити» в манипуляциях с трансфером Ба. 18-летний защитник из Сьерра-Лионе внес сумму за одностороннее расторжение контракта с клубом
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«Вальядолид» обвинил «Ман Сити» в манипуляциях с трансфером Ба. 18-летний защитник из Сьерра-Лионе внес сумму за одностороннее расторжение контракта с клубом

«Вальядолид» обвинил «Манчестер Сити» в манипуляциях с трансфером Джумы Ба.

18-летний защитник провел 12 матчей в этом сезоне Ла Лиги. Сообщалось, что английский клуб планирует купить игрока у испанцев.

«Джума Ба и его агент вчера днем уведомили «Вальядолид» о намерении в одностороннем порядке разорвать контракт.

Сегодня игрок из Сьерра-Леоне решил не появляться на утренней тренировке. По этой причине клуб попросил юридический отдел начать дисциплинарные процедуры.

Клуб считает, что за решением игрока стоит «Манчестер Сити», который, судя по всему, посоветовал ему пойти по этому пути, поставив «Вальядолид» в беззащитное положение. Вчера все стороны были предупреждены о сложившейся ситуации с помощью различных повесток, предупреждающих о возможных последствиях их действий.

Намерение игрока, вероятно, поддерживаемое и направляемое «Манчестер Сити» и его агентом, вызвало большое разочарование и возмущение в «Вальядолиде», который принял Джуму Ба с распростертыми объятиями и предоставил ему возможность всей жизни.

Королевская испанская футбольная федерация подтвердила, что игрок внес сумму за одностороннее расторжение контракта.

В связи с этим «Вальядолид» сообщает, что оставляет за собой право обратиться в соответствующие юридические и спортивные инстанции для осуществления своих прав и защиты своих интересов», – сказано в пресс-релизе испанского клуба.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Вальядолида»
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