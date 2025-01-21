«Ман Сити» покупает 18-летнего Джуму Ба из «Вальядолида». Центрального защитника могут отдать «Лансу» в аренду

«Манчестер Сити» близок к трансферу Джумы Ба из «Вальядолида».

«Горожане» достигли устной договоренности о переходе 18-летнего центрального защитника, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, обсуждается вариант, при котором после сделки Ба уйдет в аренду в «Ланс », откуда накануне в «Сити » перешел 20-летний центральный защитник Абдукодир Хусанов.

В текущем сезоне Ба провел за «Вальядолид » 14 матчей. Также он вызывается в сборную Сьерра-Леоне, но еще не успел в ней дебютировать.