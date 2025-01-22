«Барса» и «Сити» сохраняют интерес к Киммиху, «Ливерпуль» сосредоточен на других целях. Йозуа не спешит продлевать контракт с «Баварией»

«Барселона» и «Манчестер Сити» сохраняют интерес к Йозуа Киммиху.

Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Отмечается, что «Ливерпуль », ранее упоминавшийся в списке претендентов на 29-летнего хавбека, сфокусирован на других целях и не предпринимает активных действий.

Киммих , действующее соглашение которого рассчитано до конца июня 2025 года, не спешит продлевать контракт с «Баварией».

Однако семья игрока предпочитает остаться в Мюнхене, поэтому с большой долей вероятности немец подпишет с клубом новый договор.

В текущем сезоне Киммих провел за «Баварию » 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал семь голевых передач.