«Барса» и «Сити» сохраняют интерес к Киммиху, «Ливерпуль» сосредоточен на других целях. Йозуа не спешит продлевать контракт с «Баварией»
«Барселона» и «Манчестер Сити» сохраняют интерес к Йозуа Киммиху.
Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
Отмечается, что «Ливерпуль», ранее упоминавшийся в списке претендентов на 29-летнего хавбека, сфокусирован на других целях и не предпринимает активных действий.
Киммих, действующее соглашение которого рассчитано до конца июня 2025 года, не спешит продлевать контракт с «Баварией».
Однако семья игрока предпочитает остаться в Мюнхене, поэтому с большой долей вероятности немец подпишет с клубом новый договор.
В текущем сезоне Киммих провел за «Баварию» 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал семь голевых передач.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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