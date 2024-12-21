Киммих о 5:1 с «Лейпцигом»: «Баварии» было важно отреагировать на поражение от «Майнца». Мы одержали убедительную победу»
Йозуа Киммих оценил победу «Баварии» над «Лейпцигом» (5:1) в Бундеслиге.
«Мы показали очень хорошую игру. Мы здорово начали и тут же пропустили ответный гол, но с самого начала было видно, что мы очень хотели выиграть. И в итоге мы одержали убедительную победу.
Тренер показывает нам пример, и мы, игроки, тоже согласны, что против «Майнца» (1:2) была худшая игра в сезоне. Было крайне важно отреагировать на это поражение», – сказал хавбек «Баварии».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Баварии»
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