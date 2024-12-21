Киммих о 5:1 с «Лейпцигом»: «Баварии» было важно отреагировать на поражение от «Майнца». Мы одержали убедительную победу»

Йозуа Киммих оценил победу «Баварии» над «Лейпцигом» (5:1) в Бундеслиге.

«Мы показали очень хорошую игру. Мы здорово начали и тут же пропустили ответный гол, но с самого начала было видно, что мы очень хотели выиграть. И в итоге мы одержали убедительную победу.

Тренер показывает нам пример, и мы, игроки, тоже согласны, что против «Майнца» (1:2) была худшая игра в сезоне. Было крайне важно отреагировать на это поражение», – сказал хавбек «Баварии».