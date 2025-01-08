«Ливерпуль» рассматривает подписание Киммиха. Контракт хавбека с «Баварией» истекает летом
Йозуа Киммих может продолжить карьеру в «Ливерпуле».
Английский клуб рассматривает возможность подписания немецкого полузащитника, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
Контракт 29-летнего игрока с «Баварией» действует до конца текущего сезона. Стороны ведут переговоры о продлении соглашения.
В сезоне Бундеслиги-2024/25 Киммих провел 15 матчей, отличившись 1 голом и 4 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Кристиана Фалька
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