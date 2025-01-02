Трент за 75 млн евро – самый дорогой игрок с истекающим контрактом по версии Transfermarkt. Салах – 2-й, Дэвис – 3-й, де Брюйне – 8-й, ван Дейк – 10-й

Трент Александер-Арнолд – самый дорогой игрок с истекающим контрактом по версии Transfermarkt.

Портал оценивается рыночную стоимость защитника «Ливерпуля » в 75 млн евро.

В список вошли футболисты, которые 30 июня 2025 года могут стать свободными агентами.

Топ-10 самых дорогих игроков с истекающим контрактом по версии Transfermarkt

1. Трент Александер -Арнолд («Ливерпуль») – 75 млн

2. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 55 млн

3-4. Альфонсо Дэвис («Бавария ») – 50 млн

3-4. Йозуа Киммих («Бавария») – 50 млн

5-6. Джонатан Дэвид («Лилль») – 45 млн

5-6. Лерой Сане («Бавария ») – 45 млн

7. Сон Хын Мин («Тоттенхэм ») – 38 млн

8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 35 млн

9. Джонатан Та («Байер») – 30 млн

10. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 28 млн