Трент за 75 млн евро – самый дорогой игрок с истекающим контрактом по версии Transfermarkt. Салах – 2-й, Дэвис – 3-й, де Брюйне – 8-й, ван Дейк – 10-й
Трент Александер-Арнолд – самый дорогой игрок с истекающим контрактом по версии Transfermarkt.
Портал оценивается рыночную стоимость защитника «Ливерпуля» в 75 млн евро.
В список вошли футболисты, которые 30 июня 2025 года могут стать свободными агентами.
Топ-10 самых дорогих игроков с истекающим контрактом по версии Transfermarkt
1. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль») – 75 млн
2. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 55 млн
3-4. Альфонсо Дэвис («Бавария») – 50 млн
3-4. Йозуа Киммих («Бавария») – 50 млн
5-6. Джонатан Дэвид («Лилль») – 45 млн
5-6. Лерой Сане («Бавария») – 45 млн
7. Сон Хын Мин («Тоттенхэм») – 38 млн
8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 35 млн
9. Джонатан Та («Байер») – 30 млн
10. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 28 млн
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Transfermarkt
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