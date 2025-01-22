Алонсо о победном мяче Альвареса «Байеру»: «Сделал то, что по силам только первоклассным нападающим – создал гол из ничего. Немногие способны на такое»
Хаби Алонсо оценил победный гол Хулиана Альвареса в матче «Атлетико» – «Байер» (2:1).
На счету форварда мадридцев дубль в матче 7-го тура Лиги чемпионов.
«Он сделал то, что по силам только первоклассным нападающим – создал гол из ничего. Немногие способны на такое», – сказал тренер «Байера».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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