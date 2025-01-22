«Байер» прервал серию из 11 побед подряд, проиграв «Атлетико» в ЛЧ. Общий счет на этом отрезке – 31:10

Прервалась победная серия «Байера» из 11 матчей подряд во всех турнирах.

Команда под руководством Хаби Алонсо уступила мадридскому «Атлетико » (1:2) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

До этого «Байер » терял очки в каком-либо турнире 9 ноября – тогда была ничья с «Бохумом» (1:1). С тех пор у леверкузенцев 11 побед подряд и поражение с общим счетом 31:10.

25 января «Байер» в гостях сыграет с «Лейпцигом» в матче 19-го тура Бундеслиги.