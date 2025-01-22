«Байер» прервал серию из 11 побед подряд, проиграв «Атлетико» в ЛЧ. Общий счет на этом отрезке – 31:10
Прервалась победная серия «Байера» из 11 матчей подряд во всех турнирах.
Команда под руководством Хаби Алонсо уступила мадридскому «Атлетико» (1:2) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
До этого «Байер» терял очки в каком-либо турнире 9 ноября – тогда была ничья с «Бохумом» (1:1). С тех пор у леверкузенцев 11 побед подряд и поражение с общим счетом 31:10.
25 января «Байер» в гостях сыграет с «Лейпцигом» в матче 19-го тура Бундеслиги.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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