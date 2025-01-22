Алонсо об 1:2 с «Атлетико»: «Ответный гол подкосил «Байер», а их, наоборот, приободрил. Игра раскрылась и развивалась так, как им было нужно»
Хаби Алонсо оценил поражение от «Атлетико» (1:2) в Лиге чемпионов.
«Очень эмоциональный матч, у нас были не только хорошие, но и плохие отрезки, особенно в решающих эпизодах второго тайма. Ответный гол нас подкосил, а их, наоборот, приободрил.
С этой минуты нам уже не удавалось вернуть себе уверенность. Это сказалось не только на тактических и других футбольных моментах – мы не смогли оправиться и вновь обрести хладнокровие.
Игра раскрылась и развивалась так, как им было нужно. Потом случилось удаление Инкапиэ, и произойти могло что угодно», – сказал тренер «Байера».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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