Экс-форвард «Зенита» Дриусси вернулся в родной «Ривер Плейт»

Себастьян Дриусси вернулся в «Ривер Плейт».

28-летний форвард подписал контракт с аргентинским клубом.

Дриусси является воспитанником «Ривер Плейта». Во время выступления за родной клуб в 2013-2017 годах он завоевал восемь титулов, включая Кубок Либертадорес, Южноамериканский кубок и Рекопу Южной Америки (забил гол в финале 2016 года).

Фото: cariverplate.com

В 2017-м игрок перешел в «Зенит». В составе петербуржцев Дриусси трижды становился чемпионом России.

В 2021 году присоединился к американскому «Остину», за который выступал до последнего времени.