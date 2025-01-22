Экс-форвард «Зенита» Дриусси вернулся в родной «Ривер Плейт»
Себастьян Дриусси вернулся в «Ривер Плейт».
28-летний форвард подписал контракт с аргентинским клубом.
Дриусси является воспитанником «Ривер Плейта». Во время выступления за родной клуб в 2013-2017 годах он завоевал восемь титулов, включая Кубок Либертадорес, Южноамериканский кубок и Рекопу Южной Америки (забил гол в финале 2016 года).
Фото: cariverplate.com
В 2017-м игрок перешел в «Зенит». В составе петербуржцев Дриусси трижды становился чемпионом России.
В 2021 году присоединился к американскому «Остину», за который выступал до последнего времени.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Ривер Плейта»
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