Рафинья о камбэке с «Бенфикой»: «Барса» не сдалась. Понимаем, что всегда способны все изменить»

Рафинья оценил волевую победу «Барселоны» над «Бенфикой» (5:4) в Лиге чемпионов.

По ходу игры «блауграна» уступала в счете 1:3, а также 2:4 к 78-й минуте.

«Мы знали, что будет тяжело. Знали, насколько соперник хорош, особенно перед своими болельщиками – каждый по отдельности и все вместе командой. Но важнее всего то, что мы знали, как на протяжении всей игры нужно сохранять концентрацию.

Мы вышли с настроем перевернуть ход игры, забить второй мяч, снова завязать борьбу, и нам удавалось это до самого конца. Мы не сдались и сумели вырвать победу.

Свой потенциал, свой подход к работе мы знаем. Наш тренер нам доверяет, а мы, игроки, верим в свою работу. Думаю, это самое важное вне зависимости от результата, поскольку понимаем, что всегда способны все изменить», – сказал вингер «Барселоны».