Рафинья – второй бомбардир ЛЧ с 8 голами. Больше лишь у Левандовского – 9 забитых мячей
Рафинья забил 7-й и 8-й голы в Лиге чемпионов в этом сезоне.
Вингер «Барселоны» отличился на 64-й и 96-й минутах матча с «Бенфикой» (5:4).
Сейчас на счету Рафиньи 8 голов в нынешнем сезоне ЛЧ. Он занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров , уступая лишь Роберту Левандовскому, забившему 9 мячей.
Всего на счету Рафиньи 22 гола в сезоне во всех турнирах: 11 – в Ла Лиге, 8 – в Лиге чемпионов, 2 – в Суперкубке Испании, 1 – в Кубке Испании. Также на его счету 9 ассистов за 29 игр. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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