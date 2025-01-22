Рафинья – второй бомбардир ЛЧ с 8 голами. Больше лишь у Левандовского – 9 забитых мячей

Рафинья забил 7-й и 8-й голы в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Вингер «Барселоны» отличился на 64-й и 96-й минутах матча с «Бенфикой» (5:4).

Сейчас на счету Рафиньи 8 голов в нынешнем сезоне ЛЧ. Он занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров , уступая лишь Роберту Левандовскому, забившему 9 мячей.

Всего на счету Рафиньи 22 гола в сезоне во всех турнирах: 11 – в Ла Лиге , 8 – в Лиге чемпионов, 2 – в Суперкубке Испании, 1 – в Кубке Испании. Также на его счету 9 ассистов за 29 игр. Подробную статистику игрока можно найти здесь .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.