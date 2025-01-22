Шахин об 1:2 с «Болоньей»: «Заслуженное поражение. «Боруссия» использовала слишком много длинных передач и не планировала играть пассивно»
Нури Шахин оценил поражение от «Болоньи» (1:2) в Лиге чемпионов.
«Заслуженное поражение, хотя мы знали, как будет развиваться игра: они будут глубоко атаковать, играть персонально. Мы использовали слишком много длинных передач. Характерно и то, как мы пропускали голы.
Мы точно не планировали играть пассивно», – сказал тренер дортмундской «Боруссии».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт дортмундской «Боруссии»
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