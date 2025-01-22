«Боруссия» проиграла 4 матча подряд впервые с 2000 года. У команды Шахина 1 победа в 9 последних играх
У «Боруссии» худшая серия результатов почти за четверть века.
Команда Нури Шахина сегодня уступила «Болонье» (1:2) в Лиге чемпионов.
В предыдущих трех матчах дортмундцы тоже проиграли: «Айнтрахту» (0:2), «Хольштайн Киль» (2:4) и «Байеру» (2:3).
В последний раз «Боруссию» побеждали четыре раза подряд весной 2000 года. Тогда она проиграла шесть раз.
В последних 9 матчах у дортмундцев лишь одна победа, а также пять поражений и три ничьих.
25 января команда примет «Вердер» в рамках Бундеслиги.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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