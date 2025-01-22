«Боруссия» проиграла 4 матча подряд впервые с 2000 года. У команды Шахина 1 победа в 9 последних играх

У «Боруссии» худшая серия результатов почти за четверть века.

Команда Нури Шахина сегодня уступила «Болонье» (1:2) в Лиге чемпионов.

В предыдущих трех матчах дортмундцы тоже проиграли: «Айнтрахту» (0:2), «Хольштайн Киль» (2:4) и «Байеру» (2:3).

В последний раз «Боруссию» побеждали четыре раза подряд весной 2000 года. Тогда она проиграла шесть раз.

В последних 9 матчах у дортмундцев лишь одна победа, а также пять поражений и три ничьих.

25 января команда примет «Вердер» в рамках Бундеслиги.