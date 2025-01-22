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  • Флик о 5:4 с «Бенфикой»: «Сумасшедший матч, никогда не переживал такого камбэка. «Барса» показала характер, замены помогли победить»
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Флик о 5:4 с «Бенфикой»: «Сумасшедший матч, никогда не переживал такого камбэка. «Барса» показала характер, замены помогли победить»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги игры с «Бенфикой».

Каталонский клуб одержал победу со счетом 5:4 в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. 

«Это был сумасшедший матч. Самое позитивное – это характер, который мы продемонстрировали. Мы совершили камбэк, и это просто великолепно. В этом вся суть футбола, и именно за это мы его любим.

Думаю, я никогда не переживал такого камбэка. Это невероятно.

В первом тайме мы сыграли не так хорошо. В переходных фазах соперник был очень силен, и они забили первый гол. Нам пришлось защищаться очень глубоко. Мы занимали не те позиции. Во втором тайме мы выглядели лучше. Замены значительно помогли нам совершить этот камбэк.

Шченсны? Какой игрок не допускает ошибок? Это нормально, мы выигрываем вместе и проигрываем вместе. Дело не только в одном игроке. Менталитет... иногда приходится играть именно так. Мне понравилось, что я увидел во втором тайме.

Очень важно сосредоточиться на матчах с «Валенсией» и «Аталантой». Не стоит думать, что можно расслабиться. Совсем нет. Многие команды верят, что могут оказаться в числе восьми лучших», – сказал Ханси Флик

После ошибок Шченсного «Бенфика» забила «Барселоне» два гола. Голкипер врезался в Бальде вдали от ворот, а позже сфолил в штрафной

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
logoЛига чемпионов УЕФА
logoВойчех Шченсны
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