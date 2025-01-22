Флик о 5:4 с «Бенфикой»: «Сумасшедший матч, никогда не переживал такого камбэка. «Барса» показала характер, замены помогли победить»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги игры с «Бенфикой».

Каталонский клуб одержал победу со счетом 5:4 в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Это был сумасшедший матч. Самое позитивное – это характер, который мы продемонстрировали. Мы совершили камбэк, и это просто великолепно. В этом вся суть футбола, и именно за это мы его любим.

Думаю, я никогда не переживал такого камбэка. Это невероятно.

В первом тайме мы сыграли не так хорошо. В переходных фазах соперник был очень силен, и они забили первый гол. Нам пришлось защищаться очень глубоко. Мы занимали не те позиции. Во втором тайме мы выглядели лучше. Замены значительно помогли нам совершить этот камбэк.

Шченсны ? Какой игрок не допускает ошибок? Это нормально, мы выигрываем вместе и проигрываем вместе. Дело не только в одном игроке. Менталитет... иногда приходится играть именно так. Мне понравилось, что я увидел во втором тайме.

Очень важно сосредоточиться на матчах с «Валенсией» и «Аталантой». Не стоит думать, что можно расслабиться. Совсем нет. Многие команды верят, что могут оказаться в числе восьми лучших», – сказал Ханси Флик .

После ошибок Шченсного «Бенфика» забила «Барселоне» два гола. Голкипер врезался в Бальде вдали от ворот, а позже сфолил в штрафной