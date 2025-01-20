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Рафинья подарил каждому игроку «Барсы» именной позолоченный iPhone во время Суперкубка Испании (Relevo)

Рафинья подарил игрокам «Барселоны» золотые смартфоны во время Суперкубка.

Как сообщает Relevo, перед финалом Суперкубка Испании против «Реала» (5:2) вингер каталонского клуба подарил каждому из партнеров по команде именной позолоченный iPhone с эмблемой «Барселоны», фамилией и игровым номером. Ранее Рафинья сделал такой же подарок Ламину Ямалю по случаю выигранной премии Golden Boy.

Дизайн смартфонов был разработан компанией I Design Gold, с которой сотрудничает Рафинья.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Relevo
logoРафинья Диас
logoБарселона
logoЛа Лига
logoСуперкубок Испании
logoКласико
logoЛамин Ямаль
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