Тавареш перешел в португальский ABC. «Спартак» расторг контракт с защитником
Экс-защитник «Спартака» Томаш Тавареш подписал контракт с португальским ABC.
Ранее московский клуб объявил о расторжении контракта с португальским защитником по соглашению сторон. Сезон-2024/25 он проводил на правах аренды в австрийском клубе ЛАСК.
Португальский АВС объявил, что Томаш Тавареш присоединился к клубу. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 15 очков в 18 матчах.
Тавареш перешел в «Спартак» в январе 2023 года. Всего он принял участие в 22 матчах и забил 1 гол. Подробная статистика 23-летнего игрока доступна по ссылке.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть АВС
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