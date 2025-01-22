Тавареш перешел в португальский ABC. «Спартак» расторг контракт с защитником

Экс-защитник «Спартака» Томаш Тавареш подписал контракт с португальским ABC.

Ранее московский клуб объявил о расторжении контракта с португальским защитником по соглашению сторон. Сезон-2024/25 он проводил на правах аренды в австрийском клубе ЛАСК.

Португальский АВС объявил, что Томаш Тавареш присоединился к клубу. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 15 очков в 18 матчах.

Тавареш перешел в «Спартак » в январе 2023 года. Всего он принял участие в 22 матчах и забил 1 гол. Подробная статистика 23-летнего игрока доступна по ссылке .