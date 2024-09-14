Экс-форвард «Спартака» и «Локо» Зе Луиш перешел в португальский АВС
Зе Луиш перешел в АВС.
Португальский клуб объявил о подписании экс-нападающего «Спартака» и «Локомотива». Срок действия соглашения не уточняется.
В сезоне-2023/24 Зе Луиш выступал за португальский «Фаренсе», с которым занял 10-е место в чемпионате и отметился 2 голами в 15 матчах.
Со статистикой 33-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
Фото: afsfut.pt
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт АВС
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