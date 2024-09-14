Экс-форвард «Спартака» и «Локо» Зе Луиш перешел в португальский АВС

Зе Луиш перешел в АВС.

Португальский клуб объявил о подписании экс-нападающего «Спартака » и «Локомотива ». Срок действия соглашения не уточняется.

В сезоне-2023/24 Зе Луиш выступал за португальский «Фаренсе», с которым занял 10-е место в чемпионате и отметился 2 голами в 15 матчах.

Со статистикой 33-летнего форварда можно ознакомиться здесь .

Фото: afsfut.pt