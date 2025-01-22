Левандовски с 9 голами возглавляет список бомбардиров ЛЧ, дважды забив «Бенфике» с пенальти
Роберт Левандовски реализовал два пенальти в игре с «Бенфикой».
На 11-й минуте матча Лиги чемпионов защитник Томаш Араужу наступил на ногу прокинувшему мимо него мяч Алехандро Бальде.
Главный судья Данни Маккели после консультации с видеоассистентом и просмотра повтора принял решение назначить одиннадцатиметровый.
Левандовски точным ударом сравнял счет – 1:1.
На 78-й Роберт снова реализовал пенальти.
У 36-летнего поляка 9 голов в текущем розыгрыше ЛЧ. Он лидирует в списке бомбардиров.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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