Левандовски с 9 голами возглавляет список бомбардиров ЛЧ, дважды забив «Бенфике» с пенальти

Роберт Левандовски реализовал два пенальти в игре с «Бенфикой».

На 11-й минуте матча Лиги чемпионов защитник Томаш Араужу наступил на ногу прокинувшему мимо него мяч Алехандро Бальде.

Главный судья Данни Маккели после консультации с видеоассистентом и просмотра повтора принял решение назначить одиннадцатиметровый.

Левандовски точным ударом сравнял счет – 1:1.

На 78-й Роберт снова реализовал пенальти.

У 36-летнего поляка 9 голов в текущем розыгрыше ЛЧ. Он лидирует в списке бомбардиров.