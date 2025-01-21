«Саутгемптон» арендовал хавбека сборной Дании Гренбека у «Ренна» с правом выкупа за 15,5 млн евро

«Саутгемптон» подписал Альберта Гренбека.

Клуб АПЛ объявил о переходе полузащитника сборной Дании из «Ренна » на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Журналист Foot Mercato Санти Ауна добавляет , что «Саутгемптон » получит возможность выкупить игрока за 15,5 млн евро.

В этом сезоне Гренбек провел 16 матчей в Лиге 1 и забил 2 гола. Он присоединился к французской команде летом 2024-го.

Фото: southamptonfc.com