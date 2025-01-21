«Саутгемптон» арендовал хавбека сборной Дании Гренбека у «Ренна» с правом выкупа за 15,5 млн евро
«Саутгемптон» подписал Альберта Гренбека.
Клуб АПЛ объявил о переходе полузащитника сборной Дании из «Ренна» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.
Журналист Foot Mercato Санти Ауна добавляет, что «Саутгемптон» получит возможность выкупить игрока за 15,5 млн евро.
В этом сезоне Гренбек провел 16 матчей в Лиге 1 и забил 2 гола. Он присоединился к французской команде летом 2024-го.
Фото: southamptonfc.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Саутгемптона»
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