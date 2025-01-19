У «Саутгемптона» лишь 6 очков после 22 туров. Никто в истории АПЛ не набирал меньше на этом отрезке
«Саутгемптон» на выезде проиграл «Ноттингему» в 22-м туре АПЛ (2:3).
Для «святых» это пятое поражение подряд в АПЛ. Всего у команды одна победа, три ничьих и 18 поражений в текущем чемпионате.
«Саутгемптон» набрал лишь 6 очков в 22 турах – это повторение антирекорда «Сандерленда» в сезоне-2005/06. Никто в истории АПЛ не набирал меньше на этом отрезке.
Антирекорд по наименьшему количеству очков за сезон принадлежит «Дерби» – 11 очков в сезоне-2007/08.
Напоминаем, как дела в ЛЧ: «Ливерпуль» – лидер, «Барса» уже вышла, в 1/8 финала пока не ждут «Реал», «ПСЖ» и «Сити»
Опубликовала: Венера Кравченко
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