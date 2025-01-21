Роналду после дубля «Аль-Халиджу»: «Хорошая победа. Вперед, «Аль-Наср»!»

Криштиану Роналду написал сообщение после победы над «Аль-Халиджем».

Нападающий «Аль-Насра » отметился дублем в игре 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Его команда выиграла со счетом 3:1.

«Сегодня мы одержали хорошую победу. Вперед, «Аль-Наср»!» – говорится в сообщении 39-летнего португальца.