Роналду после дубля «Аль-Халиджу»: «Хорошая победа. Вперед, «Аль-Наср»!»
Криштиану Роналду написал сообщение после победы над «Аль-Халиджем».
Нападающий «Аль-Насра» отметился дублем в игре 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Его команда выиграла со счетом 3:1.
«Сегодня мы одержали хорошую победу. Вперед, «Аль-Наср»!» – говорится в сообщении 39-летнего португальца.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
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