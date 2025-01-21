«100 голевых действий, один величайший». «Аль-Наср» поздравил Роналду с юбилейным очком по системе «гол+пас»

«Аль-Наср» поздравил Криштиану Роналду с 100-м голевым действием в составе клуба.

Нападающий сделал дубль в игре с «Аль-Халиджем » (3:1) в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Теперь на его счету 83 гола и 18 результативных передач в саудовской команде.

«100 голевых действий, один величайший в истории», – говорится в сообщении в твиттере «Аль-Насра ».