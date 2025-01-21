Данило планирует вернуться в Бразилию после ухода из «Юве». Сообщалось, что защитник может перейти в «Наполи»

Данило решил вернуться в Бразилию после ухода из «Ювентуса».

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. «Фламенго » является фаворитом в борьбе за 33-летнего защитника, хотя «Сантос » также проявил интерес к игроку.

Ранее сообщалось , что бразилец может перейти в «Наполи». Данило выступает за «Ювентус» с сезона-2019/20, в декабре его выставили на трансфер .

Статистику футболиста можно найти здесь .