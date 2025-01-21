Данило планирует вернуться в Бразилию после ухода из «Юве». Сообщалось, что защитник может перейти в «Наполи»
Данило решил вернуться в Бразилию после ухода из «Ювентуса».
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. «Фламенго» является фаворитом в борьбе за 33-летнего защитника, хотя «Сантос» также проявил интерес к игроку.
Ранее сообщалось, что бразилец может перейти в «Наполи». Данило выступает за «Ювентус» с сезона-2019/20, в декабре его выставили на трансфер.
Статистику футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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