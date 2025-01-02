Салах, Палмер, Исак и Трент – претенденты на приз лучшему игроку декабря в АПЛ
АПЛ назвала кандидатов на выигрыш приза лучшему футболиста месяца.
В число претендентов на звание лучшему игроку лиги в декабре вошли следующие футболисты:
Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»): 6 матчей, 1 гол, 3 передачи;
Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»): 6 матчей, 1 гол, 2 передачи;
Дин Хейсен («Борнмут»): 6 матчей, 2 гола;
Александер Исак («Ньюкасл»): 6 матчей, 8 голов, 2 передачи;
Джейкоб Мерфи («Ньюкасл»): 6 матчей, 3 гола, 4 передачи
Коул Палмер («Челси»): 7 матчей, 5 голов, 1 передача;
Энтони Робинсон («Фулхэм»): 7 матчей, 4 передачи;
Мохамед Салах («Ливерпуль»): 6 матчей, 7 голов, 7 передач.
Салах был назван лучшим футболистом АПЛ в ноябре.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт АПЛ
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