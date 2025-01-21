Погибшего на СВО Бугаева похоронили в Воронежской области

Состоялись похороны Алексея Бугаева.

Напомним, в сентябре бывшего защитника «Локомотива », «Томи » и «Краснодара » приговорили к 9,5 года колонии по делу о покушении на сбыт наркотиков. Бугаев погиб на СВО в конце декабря.

Экс-игрока сборной России похоронили на одном из сельских кладбищ в Россошанском районе Воронежской области. Об этом рассказал его брат Андрей Бугаев.

«Так мы решили с отцом. Это, можно сказать, вторая родина Алексея , он очень любил те места. На прощании было много людей, больше, чем в самом селе живет, наверное.

Но мне бы не хотелось пока говорить, где именно похоронен Алексей – пусть пройдет какое-то время», – сказал Андрей Бугаев.