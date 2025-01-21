Погибшего на СВО Бугаева похоронили в Воронежской области
Состоялись похороны Алексея Бугаева.
Напомним, в сентябре бывшего защитника «Локомотива», «Томи» и «Краснодара» приговорили к 9,5 года колонии по делу о покушении на сбыт наркотиков. Бугаев погиб на СВО в конце декабря.
Экс-игрока сборной России похоронили на одном из сельских кладбищ в Россошанском районе Воронежской области. Об этом рассказал его брат Андрей Бугаев.
«Так мы решили с отцом. Это, можно сказать, вторая родина Алексея, он очень любил те места. На прощании было много людей, больше, чем в самом селе живет, наверное.
Но мне бы не хотелось пока говорить, где именно похоронен Алексей – пусть пройдет какое-то время», – сказал Андрей Бугаев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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