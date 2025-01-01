Петраков о Бугаеве: «Очень жалко Лешу. Парень уникальный, здоровья море, но пагубные привычки до хорошего не довели»

Валерий Петраков высказался о судьбе экс-защитника «Торпедо» Алексея Бугаева.

Ранее стало известно, что бывший игрок сборной России погиб на СВО.

«Алексей вместе с Игорем Лебеденко приходил ко мне в молодежную команду. Парень уникальный, физические данные потрясающие. Он занимался и плаванием, и гимнастикой, координация была на уровне. У него все было для футбола, и здоровья море. Но пагубные привычки до хорошего не довели. Он мог достичь большего в футболе, талантливый человек, играл в сборной России.

Был случай в Томске. Алексей улетел домой, а у нас недельный цикл подготовки. Отпрашивался на день‑два, а прилетал непосредственно к игре. Аврал! Было видно, что человек не занимался спортивной деятельностью, но он вышел и сыграл на высоком уровне без тренировок.

Его все в команде любили. К сожалению, в итоге все завершилось печально. Очень жалко Лешу», – сказал бывший тренер «Торпедо » и «Томи».

Бугаев погиб на СВО. Осенью его приговорили к 9,5 годам строгого режима за полкило наркотиков