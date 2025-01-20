Анчелотти после 4:1 с «Лас-Пальмасом»: «Это была трудная неделя. Проигрывать в класико всегда тяжелее, но единственный способ добиться успеха – это самокритика и позитив»

Карло Анчелотти назвал трудной для себя неделю после поражения «Реала» в класико.

– Сколько жизней у Анчелотти?

– Одна. У меня одна жизнь, и я наслаждаюсь ей. Я стараюсь изо всех сил. «Мадрид » помогает мне получать удовольствие.

– Была ли эта неделя самой тяжелой для вас как тренера?

– Нет, это была такая же трудная неделя, как и всегда, когда вы получаете удар, и вы должны быть с командой, поддерживать ее... Конечно, проигрывать в класико тяжелее, но единственный способ добиться успеха в трудной ситуации – это быть самокритичным и позитивным, – сказал главный тренер «Реала» после разгромной победы над «Лас-Пальмасом » (4:1).

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