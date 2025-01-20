Анчелотти после 4:1 с «Лас-Пальмасом»: «Это была трудная неделя. Проигрывать в класико всегда тяжелее, но единственный способ добиться успеха – это самокритика и позитив»
Карло Анчелотти назвал трудной для себя неделю после поражения «Реала» в класико.
– Сколько жизней у Анчелотти?
– Одна. У меня одна жизнь, и я наслаждаюсь ей. Я стараюсь изо всех сил. «Мадрид» помогает мне получать удовольствие.
– Была ли эта неделя самой тяжелой для вас как тренера?
– Нет, это была такая же трудная неделя, как и всегда, когда вы получаете удар, и вы должны быть с командой, поддерживать ее... Конечно, проигрывать в класико тяжелее, но единственный способ добиться успеха в трудной ситуации – это быть самокритичным и позитивным, – сказал главный тренер «Реала» после разгромной победы над «Лас-Пальмасом» (4:1).
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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