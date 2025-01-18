«Реал» попытается снова подписать Трента на следующей неделе
«Реал» снова попытается подписать Трента Александера-Арнолда этой зимой.
По данным Marca, мадридский клуб предпримет попытку на следующей неделе.
Ранее сообщалось, защитник гарантированно перейдет в мадридский клуб – если Трента не удастся подписать в январе, то он присоединится к команде летом по истечении контракта с «Ливерпулем».
Была также информация, что «Ливерпуль» отклонил предложение мадридцев по Тренту на сумму около 15 млн евро.
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