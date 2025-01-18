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«Реал» попытается снова подписать Трента на следующей неделе

«Реал» снова попытается подписать Трента Александера-Арнолда этой зимой.

По данным Marca, мадридский клуб предпримет попытку на следующей неделе.

Ранее сообщалось, защитник гарантированно перейдет в мадридский клуб – если Трента не удастся подписать в январе, то он присоединится к команде летом по истечении контракта с «Ливерпулем».

Была также информация, что «Ливерпуль» отклонил предложение мадридцев по Тренту на сумму около 15 млн евро.

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
logoТрент Александер-Арнолд
logoЛиверпуль
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