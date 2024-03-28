«Ньюкаслу» интересны Инасиу и Диоманде из «Спортинга». К Усману также присматриваются «Арсенал» и «Ювентус»

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«Ньюкаслу» интересны защитники «Спортинга» Гонсалу Инасиу и Усман Диоманде.

Серьезная травма Свена Ботмана вынуждает английский клуб искать центрального защитника. Нидерландскому игроку потребуется операция на передней крестообразной связке, из-за которой он может пропустить как минимум полгода. До конца сезона в центральной зоне защиты «сорок» продолжат играть Джамаал Ласселс и Фабиан Шер, однако затем, вероятно, понадобится подкрепление.

Сообщается, что среди потенциальных кандидатов в первую очередь рассматриваются 22-летний Гонсалу Инасиу и 20-летний Усман Диоманде.

Предполагается, что «Спортинг» готов расстаться с обоими игроков в летнее трансферное окно. В случае их ухода португальский клуб может получить более 100 миллионов евро. В контрактах футболистов предусмотрены отступные: 60 млн евро в случае Гонсало Инасиу и 80 млн в случае Диоманде. Португальцы готовы продать футболистов за суммы, близкие к этим значениям, чтобы иметь возможность выйти на трансферный рынок в поиске игроков на замену.

Прошлым летом после продажи полузащитника Мануэля Угарте за 60 млн евро в «ПСЖ» клубу удалось приобрести двоих игроков – Виктора Дьокереша за 20 млн и Мортена Юлманда за 18 млн, что оказалось выгодно и в финансовом, и в спортивной плане. Ожидается, что «Спортинг» продолжит подобную трансферную политику.

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