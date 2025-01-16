«Бавария» готовит предложение по защитнику «Спортинга» Диоманде. Им интересовались «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «МЮ» (A Bola)
«Баварии» интересен защитник «Спортинга» Усман Диоманде.
По информации A Bola, Диоманде является одной из целей мюнхенцев в текущее трансферное окно. «Бавария» связывалась с «Спортингом», чтобы узнать условия возможного подписания защитника – клуб готовит официальное предложение, которое может быть направлено уже в ближайшие дни.
Сообщается, что изначально «Бавария» планировала подписать Диоманде лишь по окончании сезона, однако из-за возросшего интереса других клубов решила попытаться осуществить трансфер в январе. Известно, что защитником также интересовались «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне Диоманде провел 16 матчей за «Спортинг» в чемпионате Португалии. Статистику 21-летнего ивуарийца можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: A Bola
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