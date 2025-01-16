«Бавария» готовит предложение по защитнику «Спортинга» Диоманде. Им интересовались «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «МЮ» (A Bola)

«Баварии» интересен защитник «Спортинга» Усман Диоманде.

По информации A Bola, Диоманде является одной из целей мюнхенцев в текущее трансферное окно. «Бавария » связывалась с «Спортингом », чтобы узнать условия возможного подписания защитника – клуб готовит официальное предложение, которое может быть направлено уже в ближайшие дни.

Сообщается, что изначально «Бавария» планировала подписать Диоманде лишь по окончании сезона, однако из-за возросшего интереса других клубов решила попытаться осуществить трансфер в январе. Известно, что защитником также интересовались «Ливерпуль », «Арсенал», «Челси », «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед ».

В нынешнем сезоне Диоманде провел 16 матчей за «Спортинг» в чемпионате Португалии. Статистику 21-летнего ивуарийца можно найти здесь .