Станкович присоединится к «Спартаку» на ближайшем сборе. У тренера родилась дочь
Стало известно, когда Деян Станкович вернется в «Спартак».
Напомним, главный тренер «Спартака» 18 января покинул сбор команды в Турции по семейным обстоятельствам. 19-го у 46-летнего серба родилась дочь – это его четвертый ребенок.
«Станкович присоединится к команде на ближайшем сборе», – сказал руководитель пресс‑службы красно‑белых Дмитрий Зеленов.
«Спартак» после 18 туров Мир РПЛ занимает 3-е место в таблице и на 2 очка отстает от «Краснодара» и «Зенита».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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