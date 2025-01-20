Станкович присоединится к «Спартаку» на ближайшем сборе. У тренера родилась дочь

Стало известно, когда Деян Станкович вернется в «Спартак».

Напомним, главный тренер «Спартака » 18 января покинул сбор команды в Турции по семейным обстоятельствам. 19-го у 46-летнего серба родилась дочь – это его четвертый ребенок.

«Станкович присоединится к команде на ближайшем сборе», – сказал руководитель пресс‑службы красно‑белых Дмитрий Зеленов.

«Спартак» после 18 туров Мир РПЛ занимает 3-е место в таблице и на 2 очка отстает от «Краснодара» и «Зенита».