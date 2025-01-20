Мостовой о системе «весна-осень» в РПЛ: «Какая разница? У нас же нет такого, что целый месяц вон какая зима стоит. И сейчас даже можно было играть»

Александр Мостовой высказался о возможном переходе РПЛ на систему «весна-осень».

«Сколько живу, все время слышу этот разговор. Подойдите к любому, кто следит за футболом, и спросите: какая система? Никто не скажет. Какая разница? Мы играем на нормальных полях, у нас построили стадионы. У нас все время что-то придумывают, находят. Когда у нас не было чемпионата мира, все кричали: у нас нет стадионов. Сейчас уже все забыли, что кричали.

Сделали стадионы, шесть лет прошло, как чемпионат мира закончился, и что, сейчас опять какие-то проблемы? Было у нас, когда снег выпал, две-три игры. Ну так это во всех странах, елки-палки. Одну перенесли, вторую не сыграли – и все, в принципе, ничего страшного.

У нас же нет такого, что целый месяц вон какая зима стоит. И сейчас даже можно было играть. Тем более, кто знает, какая будет погода сегодня. Так что ничего страшного, не от этого все», – сказал бывший полузащитник сборной России.