Мостовой об увольнении Тедеско: «Настал момент, когда его нужно было убрать. Должен был сам сказать, что не справился, но такие люди просто так не уходят»

Александр Мостовой высказался об увольнении Доменико Тедеско из сборной Бельгии.

Экс-тренера «Спартака» ранее уволили из бельгийской национальной команды.

«Конечно, увольнение Тедеско из сборной Бельгии является заслуженным. Я много раз говорил, что был ошарашен, когда его назначили в эту сборную. Как команда с такой богатой футбольной историей и футбольными людьми могла назначить Тедеско?

После провального чемпионата Европы он должен был сам встать, сказать, что не справился, и уйти. Но такие люди просто так не уходят. К счастью, таких немного. Настал момент, когда его нужно было убрать», – сказал экс-игрок сборной России.

Александр Мостовой: «Тедеско – мошенник в футболе. Я говорил, что его нужно убирать после Евро-2024. Видимо, до руководителей дошло, что он из себя представляет»